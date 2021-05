Il tecnico romano dice addio dopo un campionato e mezzo alla guida dei blucerchiati

“Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”. Così Claudio Ranieri nell’annunciare il suo addio alla Sampdoria dopo un campionato e mezzo alla guida dei blucerchiati. L’allenatore romano ha salutato e ringraziato anche i tifosi della Samp: “Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere una Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero con tutto il cuore di essere stato un rappresentante che a loro è piaciuto avere come allenatore del Doria”.

