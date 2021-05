L'attaccante rossonero posta un video su Instagram mentre si allena: chiaro il messaggio alla squadra in vista della sfida decisiva di campionato contro l'Atalanta

“Non è finita finché io non dico che è finita“. Assente dal campo per infortunio, Zlatan Ibrahimovic non potrà aiutare i compagni di squadra del Milan nella sfida decisiva di campionato contro l’Atalanta, domenica 23 maggio, dopo aver fallito l’obiettivo Champions League contro il Cagliari. L’attaccante rossonero, allora, ha deciso di trasformarsi in “motivatore“, cosa che peraltro ha sempre fatto fin dal suo ritorno a Milanello un anno e mezzo fa.

Ibra il Motivatore

Nell’ultimo video postato sul suo profilo Instagram, Ibra si allena pedalando su una cyclette. A fianco la didascalia: “It’s not over until I say It’s over“. Chiaro il riferimento al momento delicato della sua squadra. Il Milan, infatti, è atteso dal match più importante della stagione. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, i rossoneri affronteranno l’Atalanta a Bergamo con un solo obiettivo possibile: vincere per accedere direttamente alla Champions League del prossimo anno senza dover sperare in un risultato negativo di Juventus e Napoli.

Ibra suona la carica, la squadra dovrà rispondere sul campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata