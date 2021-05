Calcio, Ronaldo 'trasloca' le sue auto di lusso

Le immagini pubblicate sul sito "persemprecalcio.it". I fan preoccupati si chiedono: che sia un addio ai bianconeri?

Un video diventato in breve virale sui social agita i tifosi della Juventus. Nelle immagini si vedono gli uomini di una ditta di traslochi portoghese, la RodoCargo, con sede a Lisbona, caricare nella notte su un camion le sette auto di lusso che Cristiano Ronaldo teneva nel suo garage a Torino. Nel video, pubblicato dal sito “persemprecalcio.it”, si scorge anche lo stesso attaccante della Juventus, di spalle. Immagini che ovviamente non possono che alimentare le voci riguardanti un possibile addio del campione ai bianconeri a fine stagione.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

A raccontare la scena, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ci ha pensato anche Luciano Saroglia, vicino di casa di Ronaldo: “Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo. Abbiamo visto Ronaldo che controlla le auto, controlla le operazioni. Improbabili che sia un trasloco Torino per Torino. Sentivamo dialoghi ma con gli autisti non c’erano dialoghi in italiano. Tutto fatto con la massima cura”, ha spiegato.

