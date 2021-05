Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno", scrive su Facebook il presidente della Regione Campania

(LaPresse) La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni. La squadra di Castori ha battuto 3-0 in trasferta il Pescara nell’ultima giornata del campionato di Serie B. Festeggiamenti in tutta la città che si è colorata di granata: nei quartieri di tifosi e caroselli in starda. “Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno”, scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca festeggiando così i granata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata