Il difensore non ancora 16enne ha debuttato nel finale della gara con il Genoa

C’è una nota positiva per il Bologna dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa: Wisdom Amey, classe 2005, lanciato in corsa da Sinisa Mihajlovic durante la partita di ieri, è il più giovane ad aver esordito in serie A nella storia del nostro campionato. Dopo la convocazione tra i grandi contro l’Atalanta, Wisdom – il cui nome si traduce dall’inglese con ‘Saggezza’ – Amey ha trovato spazio all’88esimo di Bologna-Genoa e così facendo ha abbassato l’asticella di più giovane esordiente della A di ben sei giorni rispetto rispetto ad Amedeo Amedei e Pietro Pellegri che condividevano il record dal 1933 e dal 2016: i due attaccanti si presentavano al nostro campionato a 15 anni e 280 giorni, mentre il difensore rossoblù ha giocato la sua prima partita da professionista, in occasione del match contro il Genoa, a 15 anni e 274 giorni.

Ma chi è il nuovo detentore del record? Nato l’11 agosto 2005 a Bassano del Grappa (VI), Amey è un difensore centrale alto 182 cm. È arrivato sotto le Due Torri durante la finestra di mercato estiva della stagione 2019-2020 dal Vicenza – dopo gli inizi di carriera tra Cosmos e Bassano – insieme a Davide Franzini, portiere entrato nel giro della Nazionale Under 15 prima dell’interruzione delle attività causa Covid. Al suo primo anno, il difensore ha collezionato 15 presenze, saltando quattro gare e segnando tre gol. Inoltre, all’inizio della scorsa annata si era guadagnato la chiamata della c.t. Patrizia Panico, in occasione del raduno per i giocatori appartenenti alle squadre del Centro-Nord; dopodiché, non è stato più convocato, ma solamente perché riceverà prossimamente la cittadinanza italiana, dato che i genitori sono di nazionalità togolese. In questa stagione è stato aggregato fin da subito con l’Under 17 di Luca Vigiani, giocando due match di campionato e venendo adattato anche come terzino destro.

Contro il Genoa – per curiosità statistica la squadra con la quale debuttò quel Pellegri al quale ha strappato il record – ha giocato solo una manciata di minuti, ma abbastanza da rendere soddisfatto l’esigente Mihajlovic. Daniele Corazza, Responsabile del Settore Giovanile del Bologna, dice di lui: “Wisdom era un giocatore seguito dalla nostra Area Scouting nella persona di Davide Caprari e dal sottoscritto. Come è consuetudine fare quando ci interessa un ragazzo da portare nel nostro Settore Giovanile, lo abbiamo visionato in più occasioni ed è piaciuto fin dall’inizio, ritenendolo di grande prospettiva futura. Prima di arrivare a Bologna, aveva molte richieste – infatti avrebbe potuto trasferirsi in altri importanti club professionistici – ma siamo riusciti nell’obiettivo di portarlo a vestire la maglia rossoblù grazie anche alla scelta esplicita fatta da Wisdom: credere nelle persone e nel nostro progetto di Settore giovanile! Una volta giunto sotto le Due Torri è stato accolto, insieme agli altri ragazzi, nel convitto Camplus Bononia, diventando da subito un giocatore fondamentale del gruppo Under 15 di Francesco Morara. In questa stagione sportiva, la decisione di aggregarlo all’Under 17 di Luca Vigiani si è rivelata giusta, in quanto per la sua crescita sportiva è stato determinante disputare partite sotto età con il gruppo 2004. Nelle gare del campionato e nei test match si è evidenziato tutto il suo talento che ha determinato la piacevole sorpresa della convocazione con la prima squadra”.

“Mi ha sorpreso in positivo l’attenzione e l’applicazione che questo ragazzo aveva fin dall’inizio. Aldilà degli aspetti fisici e tecnici che sono ben individuabili, lui ha questa attenzione a tutto quello che gli viene proposto. Nonostante fosse sotto età, ha dimostrato un impegno veramente sorprendente. Il ragazzo sta rispondendo bene alle tante proposte che gli vengono fatte, ed è per questo che ha destato attenzione nello staff di Mihajlovic e del mister stesso. È un ragazzo in possesso di una grande dedizione al lavoro e possiede una concentrazione davvero importante. Se una cosa non viene recepita in allenamento i ragazzi tendono a lasciare andare, lui invece si ferma per chiedere per aver delucidazioni e migliorare. Sono decisamente contento per lui, come lo è la società e il Settore Giovanile che ci ha creduto e lo sta facendo crescere”, ha detto invece Luca Vigiani, allenatore dell’Under 17.

Entusiasta anche Francesco Morara, allenatore dell’Under 15: “Con me, anche se non è passato molto, era già un atleta molto maturo e pronto dal punto di vista mentale per poter far un salto di categoria. Ritengo sia un ragazzo con tanta voglia di emergere, la sua grandissima maturità lo porta ad essere molto preciso e ad avere una grande dedizione nell’allenamento e nel lavoro. In Under 15 aveva delle capacità sicuramente al di sopra, ma doveva maturare per essere ancora più costante all’interno della partita, perché in alcune occasioni aveva dei ‘blackout’ che lo portavano a commettere errori non da lui – ha raccontato – Quest’anno in Under 17 l’ho visto più costante e maturo. Lui è un giocatore che nelle categorie del Settore Giovanile fa la differenza sempre, perché ha una maturazione fisica e tecnica paragonabile alle fasce molto alte. Sono contentissimo per lui: si è meritato l’esordio e penso possa essere un esempio dal punto di vista della mentalità e della dedizione al lavoro per tanti altri. Ha un atteggiamento da adulto che lo porta ad essere molto maturo, e non è un caso che ci abbia messo così poco a mettersi in mostra”. Insomma, Wisdom Amey sembra essere un pupillo di tutto lo staff rossoblù, ma avrà la ‘saggezza’ per conquistarsi un posto fisso alla corte di Sinisa Mihajlovic?.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata