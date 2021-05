I tre club potrebbero essere banditi dalle future competizioni di Champions League o Europa League e multati per essersi rifiutati di rinunciare al progetto

La Uefa ha annunciato di aver nominato gli ispettori interni per i casi disciplinari contro gli organizzatori della Superlega europea, Real Madrid, Juventus e Barcellona. I tre club potrebbero essere banditi dalle future competizioni di Champions League o Europa League e multati per essersi rifiutati di rinunciare al progetto, sfumato entro 48 ore dall’annuncio. Agli ispettori spetterà valutare “la potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa in relazione al cosiddetto progetto ‘Superlega'”, ha comunicato la Uefa. Non è stato fornito alcun calendario riguardo le indagini, ma solitamente le accuse disciplinari seguono di almeno tre settimane la nomina degli ispettori.

