Serie A, stasera il big match Juve - Milan

Ieri la festa scudetto dell'Inter che ha travolto 5-1 la Sampdoria

(LaPresse) È Juve-Milan il big match della 35esima di Serie A. Stasera alle 20.45, all’Allianz Stadium, bianconeri e rossoneri giocano per il secondo posto in classifica e per continuare a inseguire il sogno della qualificazione in Champions League. In campo oggi Genoa-Sassuolo, Benevento-Cagliari, Verona-Torino, Parma-Atalanta e Roma-Crotone. Ieri grande festa per l’Inter, che ha travolto 5-1 la Samp mentre fuori da San Siro, prima del match, migliaia di tifosi hanno celebrato lo scudetto. Sempre ieri vittoria esterna del Napoli, momentaneamente secondo, ha travolto 4-1 lo Spezia mentre la Fiorentina ha battuto 2-0 la Lazio grazie alla doppietta del solito Vlahovic.

