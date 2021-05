Fuori dallo stadio la festa scudetto dei tifosi nerazzurri prima della gara con la Samp

(LaPresse) – Tifosi nerazzurri in festa fuori da San Siro per festeggiare lo scudetto vinto domenica dall’Inter. La Prefettura ha dato il permesso all’accesso di tremila tifosi nell’area dello stadio. All’arrivo dei pullman del team con a bordo Lukaku e compagni i supporter in vanno in delirio. La squadra gioca contro la Sampdoria in casa in una gara ininfluente per i già campioni d’Italia.

