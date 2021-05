La matematica certezza del titolo in caso di mancato successo dell'Atalanta col Sassuolo. 2-0 dei rossoneri al Beneveneto

Ormai ci siamo. I gol di Eriksen e Hakimi nel secondo tempo consentono all’Inter di espugnare Crotone per 2-0 e mettersi nelle condizioni di poter festeggiare il suo 19esimo Scudetto già oggi pomeriggio. In caso di mancata vittoria dell’Atalanta in casa del Sassuolo, infatti, i nerazzurri di Antonio Conte sarebbero campioni d’Italia con 4 turni di anticipo. E’ proprio il tecnico salentino a sancire ufficialmente la chiusura dello straordinario ciclo di nove Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, i primi tre proprio con lui in panchina. Il Crotone saluta invece la Sere A dopo meno di 12 mesi, la squadra di Cosmi ha provato a rimandare l’inevitabile ma alla fine è arrivata anche la metematica a certificare la retrocessione in Serie B.

Può sorridere anche il Milan che torna a correre verso la prossima Champions League. I rossoneri dopo due sconfitte consecutive, nell’anticipo serale hanno battuto per 2-0 il Benevento a San Siro grazie ai gol di Calhanoglu e Theo Hernandez, uno per tempo. E ora può attendere i match delle rivali in vista della super sfida di domenica prossima in casa della Juventus. Oggi il programma riparte con Lazio-Genoa alle 12.30, alle 15 oltre a Sassuolo-Atalanta anche Napoli-Cagliari e Bologna-Fiorentina. Alle 18 Udinese-Juventus, in serata Sampdoria-Roma. Domani il posticipo Torino-Parma.

