Per una volta d'accordo il leader del Pd e quello della Lega

Enrico Letta e Matteo Salvini per una volta d’accordo. A unire il segretario del Pd e quello della Lega, oltre alla fede per il Milan, anche il fermo no alla nuova Superlega nata dai club calcistici più ricchi.

“L’idea di una Super Lega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBa non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester”, il post su Twitter di Letta

A stretto giro sui social è intervenuto anche Salvini. “Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati. Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione. Il calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa”.

