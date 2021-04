La squadra di Pioli conquesta tre punti fondamentali per la corsa Champions

Il Milan rompe il ‘tabù’ San Siro e trova una vittoria importantissima in chiave Champions League. Nell’anticipo dell’ora di pranzo della 31esima giornata di Serie A, la squadra di Pioli supera 2-1 un coriaceo Genoa e festeggia un successo che tra le mura amiche mancava addirittura dal 7 febbraio. Tre punti che avvicinano ulteriormente i rossoneri al traguardo Champions, in attesa di un risultato favorevole da Atalanta-Juventus e contribuisce a mettere pressione alla capolista Inter impegnata in serata a Napoli. A San Siro la strada sembra mettersi subito in discesa per il Diavolo con il vantaggio di Rebic. Prima dell’intervallo però il Grifone trova il pareggio con la ‘bestia nera’ dei rossoneri, Destro. A decidere la sfida nella ripresa è una sfortunata autorete di Scamacca.

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-1

Marcatori: 14′ Rebic (M), 37′ Destro (G), 23′ st aut. Scamacca (G).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (17′ st Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (27′ st Tonali), Kessie; Saelemaekers (17′ st Brahim Diaz), Calhanoglu (43′ st Krunic), Rebic; Rafael Leao (17′ st Mandzukic). A disp. Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Meite, Castillejo, Hauge. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Radovanovic; Ghiglione (12′ st Biraschi), Zajc, Strootman (37′ st Behrami), Badelj, Cassata (27′ Pandev); Destro (12′ st Pjaca), Scamacca (27′ st Shomurodov). A disp. Paleari, Zapata, Portanova, Melegoni, Onguene, Rovella, Czyborra. All. Ballardini.

ARBITRO: Calvarese.

NOTE. Ammoniti: Goldaniga (G).

