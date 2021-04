Il fenomeno portoghese protagonista della nuova campagna di comunicazione della linea che porta il suo nome

Continua la collaborazione tra Cristiano Ronaldo e Italia Independent. l’azienda creata da Lapo Elkann, che ha come core business la produzione di occhiali da sole di alta gamma, ha infatti presentato la nuova collezione firmata dal fenomeno portoghese: Cr7 Eyewear, una linea il cui scopo è quello di rappresentare al meglio il look e lo stile del portoghese.

Si tratta di una release, spiega l’azienda in un comunicato, estremamente eterogenea ma, al tempo stesso, estremamente riconoscibile perché capace di raccontare, attraverso dettagli inconfondibili, il mondo di riferimento di Cristiano Ronaldo. Spensierata, divertente e originale, capace di abbinarsi con armonia ad ogni tipo di look, la nuova collezione CR7 Eyewear introduce – accanto alla modellistica sole – per la prima volta gli occhiali da vista.

Due famiglie di prodotto accomunate da modelli unici ricchi di particolari volti a celebrare la Leggenda del calcio mondiale si distinguono per materiali, forme e colori venendo declinati in eleganti varianti colore. Ma non è tutto perché Cristiano Ronaldo è anche il protagonista della nuova Campagna di Comunicazione della collezione che porta il suo nome con degli scatti che, attraverso immagini fresche, divertenti e colorate sono capaci di intercettare il DNA, l’anima ed il carattere della nuova collezione SS 21 firmata CR7.

La campagna è ambientata tra la terrazza ed il living room di un loft dal design contemporaneo, dove il fuoriclasse lusitano – in un clima conviviale – diverso rispetto a quello in cui siamo abituati ad apprezzarlo – si racconta con tutto il suo savoir – fair, la sua carica e l’energia dirompente che lo rendono un campione di stile anche fuori dal campo.

