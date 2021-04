Ai Blancos basta lo 0-0 a Liverpool, successo 2-1 della squadra di Guardiola a Dortmund

Sono Real Madrid e Manchester City le altre due semifinaliste di Champions League. Ai Blancos di Zidane basta uno 0-0 a Liverpool, dopo la vittoria 3-1 all’andata. La squadra di Guardiola bissa a Dortmund il successo 2-1 ottenuto in casa. Borussia in vantaggio nel con Bellingham, nella ripresa il rigore di Mahrez e il gol vittoria di Foden. In semifinale il Real sfiderà il Chelsea e i Citizens affronteranno il Paris Saint Germain.

