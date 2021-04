I bergamaschi sono al momento terzi in classifica a 58 punti

Milan e Sampdoria pareggiano 1-1 nella gara disputata a San Siro e valida per la 29/ma giornata di Serie A. A segno Quagliarella al 57′ che sfrutta con un pallonetto un errore di impostazione difensiva di Hernandez. Pareggio a tre minuti dalla fine di Hauge.

Nelle sfide pomeridiane goleada durante la sfida tra Napoli e Crotone, vinta per 4-3 dai campani. Nelle zone alte della classifica coglie i tre punti la Lazio di Inzaghi che con un rigore di Caicedo a fine gara, regola 2-1 lo Spezia. Non va invece oltre il 2-2 la Roma, fermata in casa del Sassuolo. Grazie a una doppietta di Muriel e ad un gol di Zapata, l’Atalanta piega invece per 3-2 una coriacea Udinese e si porta momentaneamente da sola al terzo posto in classifica con 58 punti.

Finisce 2-2 la sfida di coda tra Benevento e Parma, colpi esterni per Verona e Fiorentina, vittoriose rispettivamente 2-0 e 1-0 in casa di Cagliari e Genoa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata