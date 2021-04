I rossoneri aprono la 29esima giornata nel lunch match di San Siro

Mezzogiorno di fuoco per il Milan, impegnato oggi contro la Sampdoria nell’anticipo delle 12.30 valido per la 29/a giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli tornano in campo dopo la sosta per le nazionali pronti per un finale di stagione da vivere tutto di un fiato, tra campionato ed Europa League.

“Le responsabilità ci sono e ce le siamo sempre prese con fiducia e convinzione. Arriva il momento decisivo della stagione, le partite saranno tutte complicate e difficile. Dobbiamo dare il massimo per arrivare alla fine senza rimpianti”, ha infatti dichiarato Pioli in conferenza stampa. Un Milan deciso a giocarsi fino in fondo le chance di Scudetto, sperando in una frenata dei cugini dell’Inter. “Dieci partite sono tante, come 30 punti. La lotta si farà molto dura ma dobbiamo pensare alla partita di domani che è importante contro una squadra difficile, allenata da un grande allenatore (Claudio Ranieri, ndr) che stimo in modo particolare”, ha aggiunto il tecnico rossonero.

Reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, il Milan si ripresenta carico e determinato. “Avessi potuto avrei dato vacanze a tutti, a livello mentale c’era bisogno di questa pausa. I 5 giocatori rimasti a casa hanno lavorato bene. Chi è tornato dalle nazionali, a parte Brahim Diaz, sono tutti in buone condizioni”, ha detto Pioli.

“Dobbiamo dare tutto partita per partita, poi i conti li faremo alla fine”, ha aggiunto. “Lo Scudetto? La squadra deve pensare in positivo e provare a vincerle tutte. Poi dovremo tramutare le nostre speranze in prestazioni vincenti”, ha dichiarato ancora il tecnico del Milan. Fondamentale sarà tornare a vincere a San Siro, dove i rossoneri in questo 2021 hanno perso troppi punti per strada. “I nostri numeri casalinghi sono nettamente inferiori rispetto a quelli in trasferta, per questo diventa importante tornare a vincere nel nostro stadio”, ha dichiarato Pioli. “Non vogliamo avere rimpianti, daremo il massimo e dobbiamo affrontare le prossime 10 partite al massimo”, ha ribadito.

Fondamentale a tal proposito saranno le prestazioni di tre uomini simbolo di questo Milan: Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Tutti e tre sono in scadenza di contratto a giugno con le trattative ancora in fase di stallo, ma Pioli è convinto che questa situazione non influirà sulle prestazioni in campo. Donnarumma, tra l’altro, reduce dagli impegni con la Nazionale oggi sarà regolarmente a disposizione dopo essere risultato negativo al tampone.

“Crediamo in quello che facciamo: serenità, fiducia e tanto lavoro sono le nostre armi. E’ quello che vedo negli occhi di Zlatan, Calha e Gigio che stanno trattando il rinnovo. Sanno che il nostro futuro è adesso – ha detto Pioli – sono sereni e vedo molta attenzione. Cambierebbe per tutti andare o non andare in Champions”.

Per quanto riguarda la formazione, Pioli recupera in attacco Rebic dopo la riduzione della squalifica. Il croato agirà sulla trequarti con Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle di Ibra. A proposito del bomber svedese, il tecnico ha detto: “Sta bene, è contento di esser tornato in nazionale. E’ carico e motivato. Non è stanco, è tornato in buone condizioni psicofisiche”. A centrocampo tornano insieme dopo tanto tempo Bennacer e Kessie. In difesa out Romagnoli e Calabria, in conferma per Tomori al centro al fianco di Kjaer, mentre sulla destra Dalot è favorito su Kalulu. A sinistra ovviamente Theo Hernandez. In casa Sampdoria, invece, Ranieri sembra intenzionato a confermare la coppia Gabbiadini-Quagliarella in attacco. “E’ il nostro Ibrahimovic, per qualità e dedizione al lavoro, pero che arrivi il rinnovo del contratto perché so che vuole terminare la carriera qui”, ha detto Ranieri a proposito del bomber di Castellammare. Uniche defezioni quelle di Ekdal e Torregrossa.

