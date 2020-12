La capolista Milan impegnata sul campo del Genoa

Si è aperta ieri con due pareggi la 12^ giornata di serie A. La Lazio non è andata oltre l’1-1 sul campo del Benevento. Al vantaggio dei biancocelesti con il solito Immobile ha risposto Schiattarella. Nel primo anticipo 0-0 tra Udinese-Crotone. Oggi occhi puntati su due big match: alle 18:30 la Juventus ospita l’Atalanta, alle 20.45 a San Siro è in programma Inter-Napoli. Trasferta sul campo del Genoa invece per la capolista Milan. Le altre partite: Fiorentina-Sassuolo, Parma-Cagliari, Spezia-Bologna, Verona-Sampdoria. A chiudere il turno, domani, Roma-Torino.

