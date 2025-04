La Regione ha ottenuto importanti riconoscimenti, ora si lavora per riconoscere il distretto delle piante e dei fiori

Le Marche si confermano una realtà eccellente e in crescita anche nel settore florovivaistico, ottenendo importanti riconoscimenti in questi giorni a Euroflora, la Mostra internazionale di piante e fiori in corso a Genova fino al 4 maggio. La Regione, presente con una collettiva e cinque aziende in rappresentanza del distretto marchigiano, ha già ottenuto numerosi e prestigiosi premi all’interno della manifestazione che richiama da tutta Europa centinaia di migliaia di visitatori ed esperti.

Il settore florovivaistico per le Marche

“Il settore florovivaistico è un’eccellenza italiana del sistema agricolo a livello internazionale – ha dichiarato il sottosegretario all’Agricoltura, il senatore Patrizio La Pietra che ieri ha visitato lo stand delle Marche – e tra le Regioni che più si distinguono ci sono le Marche, lo dimostrano i riconoscimenti ottenuti a Euroflora e il lavoro che l’amministrazione regionale del presidente Acquaroli ha portato avanti in questi anni. Il Governo Meloni e il Ministro Lollobrigida hanno dedicato una legge quadro attesa da decenni al settore florovivaistico, espressione della creatività, della bellezza e del Made in Italy”.

“I riconoscimenti che le Marche riescono ad ottenere in ogni settore dimostrano l’enorme capacità e il grande potenziale dei nostri imprenditori e dei nostri territori – ha affermato il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. Questo vale oggi anche per Euroflora, dove la nostra Regione si afferma in tre particolari e importanti settori. La Regione sta lavorando per il riconoscimento del distretto florovivaistico, una realtà che nelle Marche sta crescendo sempre di più e conta un grande numero di aziende e professionisti tra le migliori regioni italiane. Li ringrazio perché anche attraverso il loro lavoro le Marche si affermano come una regione capace di grandi eccellenze e ringrazio il Governo nazionale che ha dedicato dei provvedimenti dedicati e tanto attesi al settore florovivaistico”. “I premi ottenuti a Euroflora rappresentano un riconoscimento straordinario per il lavoro, la passione e l’innovazione che caratterizzano il nostro settore florovivaistico – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini –. Siamo orgogliosi di vedere come l’impegno dei nostri produttori, insieme al supporto delle istituzioni, stia contribuendo a consolidare una filiera di eccellenza che unisce tradizione, sostenibilità e bellezza. Il florovivaismo marchigiano è un patrimonio da valorizzare ulteriormente, anche attraverso strumenti come il Distretto florovivaistico, che presenteremo ufficialmente domani: un progetto condiviso che rafforzerà la competitività del settore a livello nazionale e internazionale”.

I principali riconoscimenti ottenuti dalla Regione Marche a Euroflora

• Gran premio d’onore Regione Marche (Concorso Grandi partecipazioni collettive con superficie superiore a 400 mq): migliore partecipazione d’insieme che ha totalizzato il massimo punteggio attribuito dalla Giuria d’Onore per lo stand “Le Marche, Giardino Infinito”, un giardino ispirato al Colle dell’Infinito di Recanati, dove natura, poesia e paesaggio si intrecciano in un racconto corale della regione.

• Premio d’onore Regione Marche (Concorso Partecipazione con prevalenza di piante arboree e arbustive).

• Menzione della giuria per essere riusciti a ricreare un ambiente mediterraneo ricco di biodiversità con un’attenzione alla filiera antica della seta, che collega il rapporto tra la natura e il mondo artigianale (Concorso per l’esposizione che sappia esprimere un’idea attraverso un’armonia d’insieme, realizzata con piante, fiori e complementi di arredo – Premio Gigliola Genta).

Gli appuntamenti delle Marche a Genova

Gli appuntamenti della Regione Marche proseguiranno domani, martedì 29 aprile, con la presentazione ufficiale ad Euroflora del Distretto florovivaistico delle Marche. L’iniziativa segna un momento di grande rilevanza per il comparto agricolo marchigiano e rappresenta il risultato concreto di un percorso condiviso e partecipato tra istituzioni, produttori e rappresentanze di settore. La presentazione del distretto avverrà nel corso di un evento ufficiale alla presenza dell’assessore Antonini, che aprirà i lavori illustrando il valore strategico dell’iniziativa e il contesto territoriale e culturale che ha portato alla sua realizzazione. Seguirà l’intervento di Gianfranco Santi, vicepresidente di Linfa, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche. Sarà poi la volta dei contributi tecnici da parte del soggetto proponente, del capofila del progetto e degli uffici regionali competenti, nonché delle testimonianze delle principali organizzazioni professionali degli agricoltori, tutte coinvolte in prima linea nella costruzione di questo importante risultato.

