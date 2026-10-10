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sabato 10 ottobre 2026

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Usa, cani da terapia in una scuola in Colorado per aiutare gli studenti dopo una sparatoria

LaPresse
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Code scodinzolanti, sguardi rassicuranti e tante coccole. Alla Evergreen High School, in Colorado, due cani da terapia accolgono ogni mattina gli studenti e percorrono i corridoi, entrando anche nelle aule per offrire momenti di serenità a una comunità ancora segnata da una sparatoria. Norene e Polenta, due labrador, sono stati inseriti nella scuola per aiutare ragazzi e personale ad affrontare lo stress e ritrovare la concentrazione dopo l’attacco del settembre 2025, quando uno studente di 16 anni aveva ferito due compagni prima di togliersi la vita.

I due animali fanno parte di un programma dell’organizzazione no profit Canine Companions, che fornisce gratuitamente cani addestrati per il supporto post-traumatico. Si tratta dei primi cani assegnati a una scuola in seguito a una sparatoria avvenuta all’interno del campus. Gli animali sono preparati fin da cuccioli per rispondere ai comandi, riconoscere situazioni di difficoltà e offrire una presenza rassicurante anche negli ambienti che possono riattivare il trauma. Ciascun cane può restare nella struttura per otto-dieci anni, fino al pensionamento, e la scuola punta a garantire la continuità del programma anche in futuro.