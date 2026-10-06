Sassari, 6 cuccioli di cane abbandonati in una scatola per strada: salvati dai carabinieri

Sei cuccioli di cani meticci di pochi giorni sono stati trovati abbandonati dentro una scatola di cartone in una piazzola lungo la statale 131 Carlo Felice, poco prima del bivio per Bonorva, in provincia di Sassari. A soccorrerli sono stati i carabinieri delle Stazioni di Pozzomaggiore e Mores, intervenuti durante un servizio perlustrativo. Altri due cuccioli sono stati trovati senza vita sulla carreggiata, probabilmente investiti dopo essere usciti dalla scatola.

I sei piccoli, ancora con gli occhi chiusi e il cordone ombelicale attaccato, sono stati messi al caldo nell’auto di servizio. I militari, con il supporto telefonico di un rifugio per animali abbandonati di Olbia, hanno prestato le prime cure e somministrato loro una piccola quantità di miele in attesa dell’intervento veterinario. I cuccioli sono stati poi affidati al Canile comunale di Alghero. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’abbandono, reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale.