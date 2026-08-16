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domenica 16 agosto 2026

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L'acquario di Chicago accoglie quattro nuovi beluga

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Lo Shedd Aquarium di Chicago ha accolto quattro beluga nell’ambito di un’iniziativa internazionale, che coinvolge altri zoo e acquari di tutto il mondo, volta a salvare 30 balene da una struttura canadese che non è più in grado di prendersene cura. Già a luglio era arrivato un primo gruppo di esemplari. Charlie Jacobsma, direttore del dipartimento di comportamento e addestramento degli animali allo Shedd, ha dichiarato che i beluga sono sotto costante monitoraggio e che si attenderà che si acclimatino prima di presentarli al pubblico. “Saranno gli animali stessi a darci indicazioni, in base al loro comportamento e al modo in cui interagiscono tra loro”, ha affermato Jacobsma.