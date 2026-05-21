Berlino, cucciolo di ippopotamo pigmeo si gode il suo primo bagnetto

Allo zoo di Berlino in tanti guardano con curiosità ai primi giorni di vita del cucciolo di ippopotamo pigmeo nato lo scorso 9 maggio. Il piccolo ha esplorato con curiosità l’ambiente circostante e ha fatto il primo bagnetto sotto la supervisione del personale.
I responsabili dello zoo hanno dichiarato che la piccola femmina sta crescendo bene, beve regolarmente e pesa già circa 10 chilogrammi, quasi il doppio del suo peso alla nascita in soli 10 giorni.
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Allo zoo di Berlino in tanti guardano con curiosità ai primi giorni di vita del cucciolo di ippopotamo pigmeo nato lo scorso 9 maggio. Il piccolo ha esplorato con curiosità l’ambiente circostante e ha fatto il primo bagnetto sotto la supervisione del personale.