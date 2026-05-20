Regno Unito, il nuovo piccolo protagonista dello zoo di Chester è un raro cucciolo di oritteropo

Si chiama Womble ed è il nuovo piccolo protagonista dello zoo di Chester, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il cucciolo di oritteropo è nato il 3 aprile e sta crescendo con l’aiuto speciale dei guardiani dello zoo. La madre Oni non produce infatti abbastanza latte per nutrirlo completamente e così il personale interviene soprattutto durante la notte con poppate supplementari. Per lo zoo di Chester si tratta di un evento rarissimo: è solo il secondo oritteropo nato nella struttura in 94 anni di storia. I guardiani non sanno ancora se Womble sia maschio o femmina.

Il soprannome è ispirato al celebre programma televisivo britannico per bambini “The Wombles”. Gli oritteropi sono mammiferi notturni originari dell’Africa subsahariana e restano molto rari negli zoo: secondo Chester Zoo ce ne sono appena 68 in tutta Europa. In natura la specie deve affrontare diverse minacce, dalla perdita dell’habitat alla caccia, anche se oggi è ancora classificata come animale a “minima preoccupazione” nella lista rossa internazionale delle specie a rischio.