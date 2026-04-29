Timmy, la balena arenata nel Mar Baltico viene caricata su una chiatta

Corsa contro il tempo per salvare Timmy, la balena megattera arenata nel Mar Baltico. L’animale è stato caricato su una chiatta per essere trasferito verso acque più profonde, nel tentativo di ricondurlo verso il Mare del Nord. La balena era stata avvistata per la prima volta a inizio marzo nei pressi di Wismar, in Germania, lontano dal suo habitat naturale nell’Atlantico. Da allora si è arenata più volte, mostrando segni di crescente difficoltà. Negli ultimi giorni le condizioni sono peggiorate: respirazione irregolare e lunghi periodi di immobilità hanno fatto temere il peggio. I soccorritori sono intervenuti anche per curare una grave malattia della pelle, causata dalla bassa salinità del Baltico, applicando pomate allo zinco. Resta un mistero il motivo dello sconfinamento: secondo gli esperti, potrebbe essersi smarrita durante la migrazione o mentre seguiva banchi di aringhe.