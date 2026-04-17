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venerdì 17 aprile 2026

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Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermia

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LaPresse
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I carabinieri indagano sui responsabili dell’abbandono del rettile

Un pitone reale ìPython regius’ lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato di ipotermia nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. Sono stati i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina a intervenire per recuperare l’esemplare, inserito nell’elenco degli aminali a rischio estinzione. I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale della lunghezza di circa 1,2 m. Il pitone è stato portato a Marina di Ravenna, nel Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze.

I carabinieri indagano sui responsabili dell’abbandono del rettile

Sono in corso accertamenti, condotti insieme con il Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnacavallo, sui possibili responsabili dell’abbandono del rettile o della omessa custodia che potrebbe averne causato la fuga. I carabinieri forestali ricordano che la gestione di alcune specie di animali esotici “deve essere svolta con particolare attenzione e consapevolezza delle esigenze etologiche delle specie e della loro possibile longevità”. “Al di fuori dell’ambiente di cattività in cui si trovano, tali specie hanno scarsa probabilità di sopravvivenza e se liberate, accidentalmente o intenzionalmente – in violazione di norme, possono anche arrecare danni all’ecosistema locale”

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