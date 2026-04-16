Germania, le operazioni per liberare la balena spiaggiata

Giovedì, in Germania, è iniziata una complessa operazione di soccorso per salvare una megattera che si è arenata ripetutamente al largo delle coste del Mar Baltico, suscitando grande attenzione in tutto il paese nelle ultime settimane. La balena, soprannominata Timmy dai media locali, giace in acque poco profonde vicino alla città di Wismar, nella Germania orientale, e da giorni non si muove quasi più. Molti temono che possa morire a breve. Timmy è stata avvistata per la prima volta nella zona il 3 marzo. Non è chiaro perché la balena si sia avventurata nel Mar Baltico, così lontano dal suo habitat naturale. Alcuni esperti ipotizzano che l’animale possa essersi perso mentre inseguiva un banco di aringhe o durante la migrazione.