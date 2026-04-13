Germania, Fatou compie 69 anni: è il gorilla più anziano in cattività

Compleanno speciale allo Zoo di Berlino per Fatou, il gorilla più anziano al mondo in cattività, che ha spento 69 candeline. Per l’occasione, niente torta ma un banchetto a base di verdure: pomodorini, barbabietole, porri e lattuga, scelti per rispettare la sua dieta e le condizioni di salute. Fatou, una gorilla di pianura occidentale, vive a Berlino dal 1959 e si ritiene sia nata in natura in Africa occidentale. Oggi, a causa dell’età avanzata, ha perso i denti e soffre di artrite e problemi di udito, ma continua a essere accudita con attenzione dai guardiani.