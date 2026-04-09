Le lucciole illuminano la contea cinese di Qingshen: lo spettacolo è ipnotico

Le lucciole illuminano le notti primaverili nella contea di Qingshen, sud-ovest della Cina, attirando i visitatori con il loro spettacolo naturale abbagliante. Il loro bagliore tenue e tremolante è diventato una delle principali attrazioni per i turisti provenienti da tutto il Paese.

Spesso considerate indicatori di un ambiente sano, le lucciole prosperano in ecosistemi puliti e ben preservati. Gli sforzi locali per il ripristino degli habitat e il controllo dell’inquinamento hanno aiutato Qingshen a proteggere questi delicati insetti, tra cui diverse specie rare e in via di estinzione, consentendo alle loro popolazioni, un tempo scarse, di prosperare.

Finora, nella contea sono stati documentati 53 habitat di lucciole e 12 specie diverse, a testimonianza della sua ricca diversità ecologica.