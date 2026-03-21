Uganda, le autorità reintroducono i rinoceronti in un'area protetta

Le autorità ugandesi per la fauna selvatica hanno reintrodotto i rinoceronti in una remota area protetta dove un tempo venivano cacciati fino all’estinzione, un evento visto dagli ambientalisti come una pietra miliare negli sforzi per sostenere il recupero di una specie minacciata dal bracconaggio. Martedì, due rinoceronti bianchi meridionali provenienti da un ranch privato nel Paese dell’Africa orientale sono stati reintrodotti nel Parco Nazionale della Valle di Kidepo, nel nord-est del Paese. Altri due rinoceronti, trasportati in gabbie metalliche, sono arrivati lì ieri. Nel Parco Nazionale della Valle di Kidepo non c’erano rinoceronti dal 1983, a causa del bracconaggio. Ma un ranch privato nell’Uganda centrale, lo Ziwa Rhino Sanctuary, alleva questi grandi mammiferi dal 2005. Il programma ha avuto successo nel corso degli anni.