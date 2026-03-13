Il Bioparco di Roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici

Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani individui di lupo grigio eurasiatico (Canis lupus lupus), due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata. “Gli animali, che ad aprile compiranno un anno, sono in ottime condizioni di salute – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – e si dimostrano vivaci e curiosi. In questi primi giorni stanno esplorando attentamente l’area di circa mille metri quadrati a loro dedicata, di recente riqualificata e arricchita con tronchi, vegetazione e altri elementi ambientali che favoriscono comportamenti naturali di investigazione e marcatura del territorio, di interazione sociale e gioco”.

I quattro provengono dallo Zoo di Berna e il loro arrivo è stato possibile grazie ad una lunga ed accurata ricerca di animali disponibili e idonei. Il lupo grigio è uno dei grandi carnivori più diffusi dell’emisfero settentrionale e storicamente occupava gran parte dell’Europa, dell’Asia e del Nord America. A partire dal XIX secolo la persecuzione diretta da parte dell’uomo e la trasformazione degli habitat hanno determinato una drastica riduzione della specie in gran parte del continente europeo. In Italia il lupo è protetto dalla legislazione nazionale e dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea.