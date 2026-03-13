Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 13 marzo 2026

Ultima ora

Il Bioparco di Roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici

LaPresse
LaPresse

Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani individui di lupo grigio eurasiatico (Canis lupus lupus), due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata. “Gli animali, che ad aprile compiranno un anno, sono in ottime condizioni di salute – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – e si dimostrano vivaci e curiosi. In questi primi giorni stanno esplorando attentamente l’area di circa mille metri quadrati a loro dedicata, di recente riqualificata e arricchita con tronchi, vegetazione e altri elementi ambientali che favoriscono comportamenti naturali di investigazione e marcatura del territorio, di interazione sociale e gioco”.

I quattro provengono dallo Zoo di Berna e il loro arrivo è stato possibile grazie ad una lunga ed accurata ricerca di animali disponibili e idonei. Il lupo grigio è uno dei grandi carnivori più diffusi dell’emisfero settentrionale e storicamente occupava gran parte dell’Europa, dell’Asia e del Nord America. A partire dal XIX secolo la persecuzione diretta da parte dell’uomo e la trasformazione degli habitat hanno determinato una drastica riduzione della specie in gran parte del continente europeo. In Italia il lupo è protetto dalla legislazione nazionale e dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea.