venerdì 13 febbraio 2026

Mosca, il gatto più bello del mondo alla mostra “Golden Paw”

Il gatto più bello del mondo ha fatto la sua apparizione venerdì alla mostra felina e canina “Golden Paw” di Mosca. Il gatto abissino di un anno e mezzo proveniente dalla Russia, chiamato Darlen Fleur Dalmore Black, è stato incoronato “Miglior gatto” del 2025 dalla World Cat Federation dopo aver partecipato a più di 40 mostre internazionali e aver conquistato il primo posto tra quasi 1.500 concorrenti. Darlen ha soddisfatto tutti gli standard di razza per i gatti abissini, che vengono giudicati in base all’equilibrio generale, alla posizione delle orecchie, alla struttura della testa, al tono muscolare, all’espressione degli occhi e all’uniformità del mantello. Anche il movimento e il temperamento sono importanti, poiché gli animali ricevono un punteggio in base al loro comportamento sul ring.