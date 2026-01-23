Mississippi, corsa per salvare 200 cani: arriva la tempesta invernale

Gli animalisti stanno correndo per salvare più di 200 cani da una proprietà rurale del Mississippi prima che una violenta tempesta invernale colpisca il paese venerdì. Paws of War, un’organizzazione no-profit con sede a New York che salva animali e li affida a veterani e soccorritori, sta aiutando a guidare l’iniziativa. Robert Misseri, co-fondatore dell’organizzazione, ha detto che la sua squadra è arrivata alla proprietà, situata a Tupelo, nel Mississippi, mercoledì. La descrisse come una “casa degli orrori”, con i resti scheletrici di cani in decomposizione nel cortile e feci ovunque. I cani, ha detto, vivevano sia all’interno che all’esterno di una casa. “È gratificante vederli uscire dalla proprietà per la prima volta, sapendo che alla fine finiranno sul divano di qualcuno. Ma pensare che hanno sofferto lassù per tutti questi anni in silenzio”, ha detto Misseri prima di spegnersi. Misseri ha detto che l’ufficio dello sceriffo della contea di Lee ha chiesto aiuto a Paws of War per il reinserimento degli animali. Giovedì sera nove rifugi avevano accolto circa 60 cani. Paws of War ha inviato diversi camion nella proprietà per riportare 45 cani a New York.