Russia, un giovane capriolo è bloccato sul fiume ghiacciato: le immagini del salvataggio

In Russia, un video mostra il salvataggio di un capriolo rimasto bloccato sul fiume Volga ghiacciato vicino alla città di Saratov. L’animale si era allontanato troppo dalla riva del fiume e non era riuscito a tornare indietro a causa della superficie scivolosa del fiume ghiacciato. Mentre cercava di raggiungere la terraferma, il capriolo è scivolato ed è caduto esausto. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il centro del fiume utilizzando un hovercraft. Il capriolo è stato riportato sano e salvo sulla terraferma e rilasciato incolume.