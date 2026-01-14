Davide contro Golia: il cervo più piccolo al mondo sfida un enorme rinoceronte

(LaPresse) Un piccolo muntjac maschio, uno dei cervi più piccoli al mondo, ha coraggiosamente caricato un rinoceronte adulto di notevoli dimensioni, in una scena che ricorda la battaglia tra Davide e Golia. La lotta è scatta quando il rinoceronte si è avvicinato troppo all’area dei muntjac cinesi mentre la femmina era in calore, e il maschio ha dimostrato di essere pronto a rischiare la vita per difendere la sua amata. Il video girato la scorsa settimana nello zoo di Breslavia, in Polonia, mostra il fragile muntjac caricare ripetutamente il rinoceronte.