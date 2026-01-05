Gli animali dello zoo di Berlino ricevono regali natalizi

Anche per gli animali residenti allo zoo di Berlino è ancora periodo di festa. Panda, elefanti e alcuni dei loro compagni hanno ricevuto il cibo direttamente dagli alberi di Natale, quelli rimasti invenduti e provenienti da fornitori selezionati. In quella che ormai è diventata una tradizione annuale, i panda hanno giocato con i rami di pino mentre mangiavano i frutti che vi erano appesi, così come gli stambecchi siberiani. Gli elefanti hanno strappato i rami con le proboscidi, mangiando le foglie o lanciandole nel loro recinto.