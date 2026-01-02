Udine, soccorso cervo intrappolato nel lago di Cave ghiacciato

Nella mattinata del 1 gennaio 2026 i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio (Udine) sono intervenuti al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, per salvare un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio. L’animale era parzialmente sprofondato nel lago ghiacciato e non riusciva a muoversi. Una volta sul posto, i soccorritori lo hanno individuato vicino alla riva, con le zampe immobilizzate dal ghiaccio.

Utilizzando un lazo, i Vigili del fuoco sono riusciti ad afferrarlo e a trascinarlo lentamente fino a terra ferma. Accertate le buone condizioni di salute del cervo, privo di ferite, lo hanno poi accompagnato ai margini del bosco. Qui l’animale è stato infine liberato in totale sicurezza.