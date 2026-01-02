Hong Kong, la cura delle tartarughe salvate dall'incendio che ha ucciso 160 persone

Il mortale incendio di sette edifici a Hong Kong nel mese di novembre ha ucciso 160 persone e ha lasciato migliaia di persone senza casa. Ora una coppia ha deciso di prendersi cura delle tartarughe e degli altri rettili sfuggiti alle fiamme. Come migliaia di residenti, questi animali ora sono senzatetto.

Bon Chan e Cindy Leung, hanno scelto di fornire rifugio alle tartarughe e alle decine di altri rettili coinvolti nella tragedia. Il loro piccolo appartamento ora è pieno di cisterne che ospitano gli animali domestici. Alcune delle tartarughe salvate sono rimaste ferite dall’incendio. Hanno ustioni sul guscio e hanno inalato fumo, che ha colpito i loro organi interni. Ma con attenzione, si stanno riprendendo.