Australia, koala perde l'orientamento e sale sull'autobus: catturato e rimesso in libertà

Un koala è stato salvato e rimesso in libertà dopo essere stato visto su un autobus nella città australiana di Brisbane. Il filmato girato da Koala Rescue Brisbane South ha mostrato il marsupiale, di nome Peri, appeso ad un palo all’interno del veicolo. L’organizzazione ha detto che l’animale era stato avvistato in precedenza mentre schivava il traffico su una strada vicina, prima di arrampicarsi su un palo della luce esterno. Un autista dell’autobus ha poi recuperato l’animale, lo ha spostato sull’autobus e ha chiamato Koala Rescue Brisbane South. Il personale della fauna selvatica dell’organizzazione ha poi rilasciato l’animale nativo in una vicina riserva naturale il giorno successivo. I koala sono elencati come specie a rischio di estinzione nello stato del Queensland, così come nel vicino Nuovo Galles del Sud e nel Territorio della Capitale Australiana, con la perdita di habitat dovuta a incendi e all’espansione urbana come principali minacce.