Florida, tre cucciole di facocero nate allo zoo di Jacksonville

Uno zoo della Florida ha dato il benvenuto a tre nuovi cuccioli di facocero. Le tre femmine sono nate il 7 agosto allo Zoo e Giardini Botanici di Jacksonville, in Florida. I responsabili dello zoo hanno spiegato che una delle tre è la più piccola della cucciolata, pesando circa la metà delle sue sorelle, ma sta crescendo bene e si nutre regolarmente insieme a loro. Sono nate dalla loro madre, Nusura, al suo primo parto. Lo zoo ha fatto sapere che tutte stanno bene, anche se non sono ancora visibili al pubblico: si stanno infatti ambientando e imparando a regolare la loro temperatura corporea.