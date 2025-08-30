Spagna, asino intrappolato in un pozzo: il rocambolesco salvataggio

In Spagna un asino è rimasto intrappolato in un pozzo: è questa la scena che si è presentata ai vigili del fuoco nei pressi di Madrid giovedì. Una squadra di pompieri è accorsa nella cittadina di Robledo de Chavela, a 70 km da Madrid, dove ha trovato l’asino bloccato in un pozzo profondo oltre 3 metri. L’animale era in buone condizioni e i vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo utilizzando un sistema di corde. I pompieri hanno calmato l’asino coprendogli il muso con una maglietta, accarezzandolo e riproducendo suoni a lui familiari.