Santa Maria di Leuca, salvata una tartaruga Caretta Caretta dalla Guardia di Finanza

(LaPresse) Nelle acque della Baia di Santa Maria di Leuca, la Guardia di Finanza di Gallipoli ha salvato una tartaruga marina Caretta Caretta in difficoltà, probabilmente a causa dell’ingestione di plastica o di attività di pesca illegale. L’esemplare è stato recuperato con cura dai militari e consegnato ai volontari del WWF e Legambiente, che l’hanno trasportato al centro specializzato di Calimera, in provincia di Lecce, per le cure veterinarie. L’operazione rientra nei servizi di pattugliamento costiero del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che svolge anche un’importante funzione di tutela dell’ambiente marino e della biodiversità, contribuendo alla salvaguardia di specie protette.