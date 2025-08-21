Istanbul, giovane gorilla salvato dalla stiva di un aereo: le immagini del suo recupero

Allo zoo Polonezkoy di Istanbul, un giovane gorilla salvato dalla stiva di un aereo è quasi pronto per essere riportato nel suo habitat naturale, secondo quanto riferito dalle autorità. Il gorilla, che ora ha circa un anno, è stato scoperto in una scatola su un volo della Turkish Airlines, dalla Nigeria alla Thailandia, nel mese di dicembre. Dopo un concorso pubblico, è stato chiamato Zeytin, che significa “oliva”. Le autorità hanno avviato le procedure per il rimpatrio di Zeytin in Nigeria. I gorilla occidentali e orientali, che popolano le remote foreste e le montagne dell’Africa centrale, sono classificati come in pericolo di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Con l’emergere di Istanbul come importante hub aereo tra i continenti, i funzionari doganali hanno intercettato sempre più animali oggetto di commercio illegale.