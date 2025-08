Chicago, al Brookfield Zoo sono nati due cuccioli del rarissimo leopardo dell'Amur: le prime immagini

Due cuccioli di leopardo dell’Amur, specie in grave pericolo di estinzione, sono nati al Brookfield Zoo Chicago. I funzionari del parco affermano che piccoli sono in buona salute e vengono allattati regolarmente dalla loro nascita, avvenuta il 14 luglio.

Si tratta della prima gravidanza per Mina, la mamma di 8 anni. Secondo lo zoo in natura ci sono meno di 100 esemplari in natura a causa della perdita dell’habitat, del bracconaggio e degli incendi boschivi.

La loro nascita contribuisce ad aumentare il numero di leopardi dell’Amur in cura presso strutture specializzate, che attualmente è di circa 70 esemplari.