Regno Unito, la gara dei cani surfisti alla ricerca del Guinness dei primati

Una gara da record per surfisti a quattro zampe domenica nel Dorset, nel sud-ovest dell’Inghilterra in Regno Unito. Sulla spiaggia di Branksome Dene Chine, un gruppo di cani e i loro umani hanno provato a infrangere due record mondiali del Guinness dei primati: il miglior tempo sui 50 metri in paddleboard in coppia (umano + cane) e il maggior numero di cani su una maxi tavola da surf. Ora si attende il verdetto degli ufficiali per confermare i risultati e vedere se questi campioni a quattro zampe ce l’hanno fatta davvero a entrare nel Guinness.