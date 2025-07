Leopardo delle nevi, cucciolo nasce allo zoo di Chester: il primo nella storia del parco

Un cucciolo di leopardo delle nevi è nato allo zoo di Chester, nel Regno Unito, nell’ambito di un progetto di conservazione volto a salvare questa specie in via di estinzione. Si tratta del primo esemplare nato in questo zoo nei suoi 94 anni di storia. Le immagini riprese dalle telecamere installate nella tana del parco mostrano il cucciolo di sei settimane e la madre che giocano e sonnecchiano. I genitori del piccolo leopardo, Nubra e Yashin, sono stati accuratamente selezionati lo scorso anno nell’ambito di un programma internazionale di riproduzione per la conservazione della specie. La nascita del cucciolo segue l’apertura dell’habitat himalayano dello zoo di Chester nel maggio 2024. Si tratta di un un vasto ambiente roccioso che ricrea fedelmente il terreno montuoso dell’Asia centrale dove vivono i leopardi delle nevi.