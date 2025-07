Norvegia, le immagini dell''hotel' dei gabbiani che li tiene al riparo da pesca e malattie

Gli uccelli marini norvegesi affrontano crescenti minacce derivanti dal cambiamento climatico, dalla pesca e dalle malattie. Ma un “hotel” appositamente costruito a Vardø offre loro la possibilità di sopravvivere e un luogo sicuro dove nidificare.

Per le pulcinelle di mare, i gabbiani e altri uccelli, le scogliere di Vardø sono un paradiso. Ma le minacce sono in agguato dietro ogni angolo. Qui gli uccelli marini sono minacciati dal cambiamento climatico, dai predatori, dalla pesca locale e dall’influenza aviaria. Così, tre anni fa, è stato costruito qui un “hotel dei gabbiani” con delle gabbie in cui loro e altri uccelli marini potessero nidificare in sicurezza. L’hotel ha il vantaggio aggiuntivo di limitare la diffusione di odori sgradevoli, nidi sporchi ed escrementi che sono diventati un fastidio per la popolazione dell’isola.