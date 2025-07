Buenos Aires, al via la più importante fiera rurale del Paese

La 137esima edizione della Mostra dell’Allevamento, dell’Agricoltura e dell’Industria è iniziata presso il Parco Rurale di Buenos Aires, in Argentina. Questa fiera agricola e zootecnica, che si svolge per due settimane celebrando le vacanze invernali, diventa ancora una volta un importante punto di ritrovo per migliaia di visitatori provenienti da tutta l’Argentina, che iniziano le vacanze. L’Expo di Palermo è la vetrina rurale più apprezzata del Paese, ma è molto più di una tradizionale fiera agricola. Offre una vasta gamma di attrazioni e attività per tutte le età. I visitatori possono vedere oltre 4.000 animali da fattoria, tra cui mucche, cavalli, pecore e maiali, molte delle quali sono razze pluripremiate.