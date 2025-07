Thailandia, il baby ippopotamo Moo Deng festeggia un anno

Uno zoo in Thailandia ha organizzato una festa di compleanno per la sua superstar globale e beniamino di Internet, il cucciolo di ippopotamo pigmeo Moo Deng, che ha compiuto un anno giovedì. Lo zoo all’aperto di Khao Kheow organizzerà quattro giorni di attività per il compleanno di Moo Deng, a partire da giovedì.

I bambini sotto i 12 anni possono entrare gratuitamente allo zoo, che dista circa due ore di macchina dalla capitale Bangkok, per tutto il periodo. Una grande torta fatta di frutta e verdura è stata portata nel recinto di Moo Deng, che lei condivide con sua madre Jona. All’inizio Moo Deng era restia a mangiare, preferendo rilassarsi nell’acqua fresca. Ma una volta che sua madre ha iniziato a masticare frutta e verdura, si è subito unita, per la gioia della grande folla di visitatori.