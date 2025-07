L'invasione di fenicotteri rosa sul Delta del Po: risaie minacciate

I fenicotteri rosa hanno trovato da almeno 3 anni casa tra le risaie del Delta del Po. È uno spettacolo unico da osservare, ma un vero problema per i risicoltori locali. Attratti dai campi allagati, i fenicotteri atterrano sul terreno appena seminato e, calpestando continuamente il fango, portano in superficie alghe, invertebrati e altri organismi di cui si nutrono. Nel farlo, però, spostano o schiacciano i semi di riso appena seminati, causando notevoli perdite di produzione. “Da alcuni anni, circa tre, abbiamo il problema dei fenicotteri che si spostano dalle Valli di Comacchio a queste zone in cerca di cibo. La loro presenza è diventata davvero dannosa per le risaie perché il loro calpestio provoca la distruzione delle piante di riso“, ha spiegato Massimo Piva, coltivatore di riso e vicepresidente della confederazione degli agricoltori locali, Cia-Agricoltori Ferrara.