Le immagini dell'esemplare che "ha fatto la storia"

Negli Usa, i funzionari dello Shedd Aquarium di Chicago affermano che una delle loro balene beluga “ha fatto la storia” diventando la prima beluga conosciuta al mondo a riprendersi dall’anestesia generale. La dodicenne Kimalu è stata sottoposta martedì a un intervento chirurgico unico nel suo genere per rimuovere una rete crescente di cisti vicino allo sfiatatoio sulla testa e sul collo.

La dottoressa Karisa Tang, viceresponsabile della salute animale allo Shedd Aquarium, afferma che non esiste un manuale per anestetizzare un beluga ed eseguire un intervento chirurgico, quindi si sono consultati con esperti per elaborare un piano. I funzionari locali affermano che l’anestesia è particolarmente complicata per i beluga, a causa delle loro dimensioni e della loro fisiologia unica come mammiferi acquatici. Quindi sapevano che c’era la possibilità che Kimalu non tollerasse l’anestesia o che forse non si riprendesse una volta invertita l’anestesia.

