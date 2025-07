Nella capitale francese le temperature hanno superato i 35 gradi

Gli animali dello zoo di Parigi in questi giorni sono stati nutriti con prelibatezze congelate a causa dell’ondata di caldo che ha fatto salire le temperature in tutta la Francia, colpendo in particolare la capitale. Le temperature nel Paese hanno superato i 35 gradi: i guardiani dello zoo parigino hanno fornito agli animali cibo congelato nel tentativo di offrire loro un po’ di sollievo immediato. Il menu prevedeva ghiaccioli al sangue per i leoni e ghiaccioli all’anguria per le giraffe. “È come mangiare un gelato: è piacevole per circa 20″ ha spiegato Alexis Lecu, veterinario capo dello zoo di Parigi.

